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Громкое дело НАБУ о схемах Свинарчуков сошло на нет: один из главных фигурантов снова в Укроборонпроме

Киев • УНН

 • 90609 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Государственный концерн “Укроборонпром” снова сотрудничает с одним из главных фигурантов так называемых “схем Свинарчуков” Виталием Жуковым. Это то самое дело, которым попрекал Владимир Зеленский Петра Порошенко во время президентской избирательной кампании и обещал посадить коррупционеров, сообщает УНН.

Громкое дело НАБУ о схемах Свинарчуков сошло на нет: один из главных фигурантов снова в Укроборонпроме

Детали

По истечению почти 2,5 лет президентства Владимира Зеленского мало что изменилось. Все фигуранты громкого дела НАБУ на воле, а один из них, Виталий Жуков снова начал сотрудничать с “Укроборонпромом”.

Сейчас он возглавляет специальное конструкторское бюро “Вектор-В”, которое недавно завершило разработку гранатометного выстрела ВОГ-17В для автоматических станковых гранатометов и будет сотрудничать с Шосткинским заводом “Импульс”.

В “Укроборонпроме” никаких препятствий для такого сотрудничества с фигурантом коррупционного дела не усматривают. Более того подчеркивают, что на сегодняшний день нет никакого решения суда, запрещающего вести совместную деятельность с Жуковым.

В оборонном концерне добавили, что к тому же от НАБУ не поступало никаких уведомлений о потенциальных рисках сотрудничества с фигурантами их дела.

Контекст

Расследованием коррупционного скандала в оборонной сфере занимались НАБУ и САП, которые сами в нем и фигурировали. В одном из интервью тогдашний руководитель САП Назар Холодницкий сказал, что коррупцию в “Укроборонпроме” проморгал Максим Грищук — сегодня он пошел на повышение и стал и.о. руководителя САП.

“Отстранил (старшего прокурора Максима Грищука — ред.) из-за того, что человек три года „процессовал“ это дело, и как процессуальный руководитель, если хотите, проморгал вот те все нарушения, которые были. И я думаю, что это решение правильное”, — комментировал в 2019 году Холодницкий.

Кроме того, что Грищук, как выразился Холодницкий, проморгал коррупцию, он впоследствии пошел на сделку с фигурантом дела — Андреем Рогозой, благодаря чему последний смог бы избежать реального наказания, ежели бы суд утвердил соглашение. Но суд отказал Грищуку, в частности потому, что он хотел лишить Рогозу необходимости платить штраф.

Помимо того, что дело “Свинарчуков”, они же отец и сын Олег и Игорь Гладковские — сыграло политическую роль, изменив фактически ход выборов в пользу Владимира Зеленского, оно запомнилось еще дискредитацией самого НАБУ.

Дело в том, что реализовать коррупционные “схемы Свинарчуков” в Укроборонпроме активно помогали сами детективы бюро. Так, детектив Дмитрий Литвиненко помогал исключить из “черного списка” НАБУ фирму ООО “Оптимумспецдеталь”, которая использовалась Жуковым и Рогозой для “сотрудничества” с Укроборонпромом

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