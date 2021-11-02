Гучна справа НАБУ про схеми Свинарчуків зійшла нанівець: один із головних фігурантів знову в Укроборонпромі

Деталі

По закінченню майже 2,5 років президентства Володимира Зеленського мало що змінилося. Всі фігуранти гучної справи НАБУ на волі, а один з них, Віталій Жуков знову почав співпрацювати з "Укроборонпромом".

Зараз він очолює спеціальне конструкторське бюро "Вектор-В", яке нещодавно завершило розробку гранатометного пострілу ВОГ-17В для автоматичних станкових гранатометів і співпрацюватиме з Шосткинським заводом "Імпульс".

В "Укроборонпромі" жодних перешкод для такої співпраці з фігурантом корупційної справи не вбачають. Більш того підкреслюють, що на сьогодні немає ніякого рішення суду, що забороняє вести спільну діяльність з Жуковим.

В оборонному концерні додали, що до того ж від НАБУ не надходило жодних повідомлень про потенційні ризики співпраці з фігурантами їхньої справи.

Контекст

Розслідуванням корупційного скандалу в оборонній сфері займалися НАБУ і САП, які самі в ньому і фігурували. В одному з інтерв'ю тодішній керівник САП Назар Холодницький сказав, що корупцію в "Укроборонпромі" проморгав Максим Грищук — сьогодні він пішов на підвищення і став в.о. керівника САП.

"Відсторонив (старшого прокурора Максима Грищука — ред.) через те, що людина три роки „процесувала“ цю справу, і як процесуальний керівник, якщо хочете, проморгала ось ті всі порушення, які були. І я думаю, що це рішення правильне", — коментував у 2019 році Холодницький.

Крім того, що Грищук, як висловився Холодницький, проморгав корупцію, він згодом пішов на угоду з фігурантом справи — Андрієм Рогозою, завдяки чому останній зміг би уникнути реального покарання, якби суд затвердив угоду. Але суд відмовив Грищуку, зокрема тому, що він хотів позбавити Рогозу необхідності платити штраф.

Крім того, що справа "Свинарчуків", вони ж батько і син Олег та Ігор Гладковські — зіграла політичну роль, змінивши фактично хід виборів на користь Володимира Зеленського, вона запам'яталася ще дискредитацією самого НАБУ.

Справа в тому, що реалізувати корупційні "схеми Свинарчуків" в Укроборонпромі активно допомагали самі детективи бюро. Так, детектив Дмитро Литвиненко допомагав виключити з "чорного списку" НАБУ фірму ТОВ "Оптимумспецдеталь", яка використовувалася Жуковим і Рогозою для "співпраці" з Укроборонпромом.