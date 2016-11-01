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Глава Киевской области задекларировал каяк, каноэ и спортивный велосипед за 107 тыс. грн

Глава Киевской области задекларировал каяк, каноэ и спортивный велосипед за 107 тыс. грн

Киев • УНН

 • 12126 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган задекларировал три велосипеда, один из которых стоил на дату приобретения 107 тыс. грн. Об этом говорится в его декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

Согласно декларации, нынешний глава Киевской ОГА имеет в собственности жилой дом площадью 405,6 кв.м в Калуше Ивано-Франковской области, дом в Коваливке Черкасской области - 54,7 кв.м, дом в Киеве - 40,3 кв.м. На жену зарегистрирована квартира в Киеве - 36,7 кв.м.

Также губернатор Киевской области достраивает гараж в Киеве.

А.Горган имеет земельные участки в Коваливке: два участка общей площадью 5374 кв.м, в Калуше один - 956 кв.м и один в столице - 1000 кв.м.

В его собственности есть два автомобиля - Volkswagen Transporter 2010 года и Mitsubishi Lancer 2006 года, а у жены - Subaru Forester 2004 года.

К тому же, глава Киевской ОГА задекларировал два спортивных и один туристический велосипеды, а именно: Specialized Tarmac S4 Ultegra 2012 года стоимость 44 тыс. грн, Argon 18 E-118 Ultegra Di2 2013 года выпуска - 107 тыс. грн и туричтичний велосипед - BMW Cruise M-Bike 2013 года за 13 тыс. грн. Также он указал, что имеет каяк экспедиционный и каноэ спортивное.

А.Горган, согласно декларации, получил в прошлом году 25,9 тыс. грн заработной платы, еще работая в Вышгородской районной госадминистрации Киевской области и 15,9 тыс. - в КП "Киевский водный стадион". При этом доход от процентов в прошлом году составил 221,3 тыс. грн, а его жена получила 33,5 тыс. грн помощи при рождении ребенка.

На счетах в банках он имеет 42,86 тыс. долл., 3 894 грн, а у жены - 1 083 грн и 514 долл. В то же время наличными А.Горган держал 315 тыс. долл. и 240 тыс. грн.

Он также задекларировал двое часов, фотоапарт и объектив к нему.

А.Горган является членом многих общественных организаций, среди которых такие как "Молодежь против коррупции", "Федерация кануполо Украины", "Ассоциация молодых доноров Украины" и другие.

Он также является владельцем ООО "Юридическая фирма "ЮСТИНИАН".

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