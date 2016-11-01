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Губернатор Київщини задекларував каяк, байдарку та спортивний велосипед за 107 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган задекларував три велосипеди, один з яких коштував на дату придбання 107 тис. грн. Про це йдеться у його декларації, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

Губернатор Київщини задекларував каяк, байдарку та спортивний велосипед за 107 тис. грн

Згідно з декларацією, нинішній голова Київської ОДА має у власності житловий будинок площею 405,6 кв.м у Калуші Івано-Франківської області, будинок у Ковалівці Черкащини – 54,7 кв.м , будинок у Києві – 40,3 кв.м. На дружину зареєстровано квартиру у Києві – 36,7 кв.м.

Також губернатор Київщини добудовує гараж у Києві.

О.Горган має земельні ділянки у Ковалівці дві ділянки загальною площею 5374 кв.м, у Калуші одну – 956 кв.м та одну у столиці – 1000 кв.м.

У його власності є два автомобілі - Volkswagen Transporter 2010 року та Mitsubishi Lancer 2006 року, а дружини - Subaru Forester 2004 року.

До того ж, голова Київської ОДА задекларував два спортивних і один туристичний велосипеди, а саме: Specialized Tarmac S4 Ultegra 2012 року вартістю 44 тис. грн, Argon 18 E-118 Ultegra Di2 2013 року випуску – 107 тис. грн та туричтичний велосипед - BMW Cruise M-Bike 2013 року за 13 тис. грн. Також він вказав, що має каяк експедиційний та байдарку спортивну.

О.Горган, згідно з декларацією, отримав торік 25,9 тис. грн заробітної плати, ще працюючи у Вишгородській районній держадміністрації Київської області та 15,9 тис. – у КП "Київський водний стадіон". При цьому дохід від процентів торік становив 221,3 тис. грн., а його дружина отримала 33,5 тис. грн допомоги при народженні дитини.

На рахунках у банках він має 42,86 тис. дол., 3894 грн, а в дружини – 1083 грн і 514 дол. Водночас готівкою О.Горган тримав 315 тис. дол. та 240 тис. грн.

Він також задекларував задекларував два годинники, фотоапарт та об’єктив до нього.

О.Горган є членом багатьох громадських організацій, серед яких є такі як "Молодь проти корупції", "Федерація кануполо України", "Асоціація молодих донорів України" тощо.

Він також є власником ТОВ "Юридична фірма "ЮСТІНІАН".

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