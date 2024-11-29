ГСЧС предупреждает о трех главных опасностях зимой: что стоит знать

Зимой возрастает риск травмирования и несчастных случаев из-за тонкого льда на водоемах, гололеда и падения сосулек. В частности, на водоемах прошлой зимой погибло 134 человека. Как уберечься, рассказала пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага во время брифинга, передает УНН.

Лед

Прошлой зимой на водоемах Украины погибло 134 человека, в том числе 9 детей. В ноябре 2024 года уже зафиксировано 28 погибших среди взрослых.

Гололедица, сосульки

Во избежание травм спасатели советуют не наступать на металлические крышки люков, носить зимнюю обувь с ребристой подошвой и вынимать руки из карманов во время движения.

Отвлечение телефона при движении по скользким пешеходным дорожкам-табу как для взрослых, так и для детей.

Минная опасность

С 24 февраля 2022 года от действия взрывоопасных предметов уже погибло 318 человек, из них 16 детей. Пострадали 765 человек, в том числе 86 детей.

Особенно хочется обратиться к родителям. Во время зимних каникул дети часто остаются дома одни. Рассказывайте и напоминайте им правила безопасности. Объясняйте, что игры на кризисе-это опасно. Что особенно внимательными стоит быть во время гололеда и не отвлекаться на телефоны. И ни в коем случае нельзя поднимать чужие, брошенные вещи на улице. Давайте позаботимся о безопасности детей вместе - отметила Водолага.

Как избежать пожара из-за электрического обогревателя: в ГСЧС дали советы