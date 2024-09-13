Грузовой поезд столкнулся с военной техникой в США

Грузовой поезд врезался в полуприцеп, перевозивший, предположительно, мобильную артиллерийскую установку M109 Paladin Howitzer, и повредил уличный переход в четверг днем в Гус-Крик в Южной Каролине в США, пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Очевидцы сняли аварию на видео, находясь в своем автомобиле, сказав Fox News Digital: "Мой сын немного потрясен, но да, мы в порядке", добавив, что "было ужасно видеть это" собственными глазами.

Очевидец также рассказал Fox, что 18-колесник застрял при попытке проехать через железнодорожный переезд, а грузовой поезд, который столкнулся с военным транспортным средством, в конце концов остановился.

Часть дороги была закрыта на длительное время из-за значительных повреждений перекрестка в результате аварии поезда.

По данным полиции Гус-Крик, никто не пострадал. Мужчина, которого видели выбегающим из грузовика, отказался от медицинской помощи.

Пока нет информации о том, какому подразделению принадлежит гаубица, или об общем ущербе, нанесенном поезду, полуприцепу и артиллерийской машине.

Местные власти и CSX - оператор поезда - расследуют инцидент, сообщает BBC.

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