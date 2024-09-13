Вантажний потяг зіткнувся з військовою технікою у США
Київ • УНН
У Південній Кароліні вантажний потяг врізався в напівпричіп з імовірно мобільною артилерійською установкою. Аварія пошкодила залізничний переїзд, але обійшлася без постраждалих.
Вантажний потяг врізався в напівпричіп, що перевозив, імовірно, мобільну артилерійську установку M109 Paladin Howitzer, і пошкодив вуличний перехід у четвер вдень у Гус-Крік в Південній Кароліні в США, пише УНН з посиланням на Fox News.
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Очевидці зняли аварію на відео, перебуваючи у своєму автомобілі, сказавши Fox News Digital: "Мій син трохи вражений, але так, ми в порядку", додавши, що "було жахливо бачити це" на власні очі.
Очевидець також розповів Fox, що 18-колісник застряг при спробі проїхати через залізничний переїзд, а вантажний потяг, який зіткнувся з військовим транспортним засобом, зрештою зупинився.
Частина дороги була закрита на тривалий час через значні пошкодження перехрестя в результаті аварії поїзда.
За даними поліції Гус-Крік, ніхто не постраждав. Чоловік, якого бачили, що вибігав із вантажівки, відмовився від медичної допомоги.
Поки що немає інформації про те, якому підрозділу належить гаубиця, або про загальні збитки, завдані поїзду, напівпричепу та артилерійській машині.
Місцева влада та CSX - оператор поїзда - розслідують інцидент, повідомляє BBC.
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