Грузовое судно потеряло десятки контейнеров у берегов Дании: 14 километров пляжа покрыты обувью, холодильниками и лекарствами

На побережье Дании прибило 4 из 46 контейнеров, которые накануне, у побережья Северной Ютландии, потеряло судна Maersk, когда Северное море охватил шторм. Как сообщает датская общественная телерадиокомпания, на каждом из 14 километров пляжной линии обнаружены остатки от контейнеров, в частности холодильники, морозильники, лекарства, а также десятки тысяч пар обуви, передает УНН.

Детали

Корабль Maersk потерял 46 контейнеров возле Северной Ютландии, а его грузы начали выбрасываться на берег. Смотрители пляжа из Блохуса и Родхуса, а также из Ферритслева в преддверии Рождества пытаются удалить некоторые вещи, которые сейчас плавают на пляжах.

Около 14 километров береговой линии покрыты содержимым контейнеров, а именно:

1) Десятки тысяч экземпляров обуви, которая составляла подавляющее большинство груза;

2) медицинское оборудование;

3) небольшие пластиковые колеса (например, для тачек).

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По мнению пляжного пристава, вещи, которые не завернуты, почти испорчены соленой водой. Но это не останавливает останавливает людей от краж, и ему очень трудно понять, зачем кому-то это нужно.

Люди воруют изо всех сил, даже несмотря на то, что вещи принадлежат Maersk, а значит, являются кражей - говорит он.

Судоходный гигант пообещал помочь с очисткой, заявив, что привлек компанию, которая имеет опыт восстановления и поиска потерянных контейнеров. Maersk объявил, что расследует это дело и примет необходимые меры, чтобы минимизировать риск подобных инцидентов в будущем. Пострадавшие клиенты будут проинформированы о своих отправлениях.

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