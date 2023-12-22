Шторм, пришедший из Тихого океана, стал подтапливать пустыни в Калифорнии
Мощный шторм в Калифорнии вызывает значительные наводнения и движется на юго-восток, угрожая юго-восточной части штата и соседней Аризоне. Национальная метеорологическая служба США предупреждает о наводнениях в городах и на реках из-за сильных дождей.
Последний военный покинул страну: Франция закрыла свое посольство в Нигере
Французские войска завершили вывод из Нигера, завершив более чем десятилетнюю антиисламистскую операцию в Сахельском регионе. После переворота новый военный режим Нигера потребовал их ухода, а также выслал французского посла.
Последствия должны устранить до утра понедельника: КГВА об обвале потолка в укрытии одной из школ столицы
Ремонт потолка, обвалившегося в школьном укрытии в Соломенском районе, должен быть завершен до понедельника. Как сообщили в КГГА инцидент расследуется, а расходы покрываются за счет небюджетных средств.
ДТП в Ровно: пьяный водитель выехал на встречную полосу, пострадали два человека
В Ровно пьяный водитель, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Honda Odyssey, в результате чего пострадали два человека; продолжается досудебное расследование. У водителя Renault Duster обнаружили 0,63 промилле.
"Ни одного факта": ларов сделал циничное заявление о разрушении рф украинского культурного наследия
Лавров утверждает, что нет доказательств того, что россия разрушает украинское культурное наследие, несмотря на то, что ЮНЕСКО подтвердила повреждение 333 объектов с 24 февраля 2022 года.
Украина идентифицировала и внесла в базу данных почти 250 тысяч захватчиков и коллаборационистов
Украинские правоохранители зарегистрировали почти 250 000 человек в базе данных военных преступников, в том числе российских солдат и коллаборационистов, и возбудили более 105 000 уголовных дел за военные преступления.
Оккупанты обстреляли Торецк, Катериновку, Курахово и Антоновку: один погибший и пятеро раненых
российские войска обстреляли Торецк, Катериновку, Курахово и Антоновку в Донецкой области, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения. Донецкая прокуратура проводит расследование.
Финансовые санкции против пособников рф усилили: Байден подписал указ
Президент Байден подписал указ, позволяющий ввести санкции против иностранных банков, которые способствуют транзакциям для российских военных структур или связанных с ними служб, что позволит США отрезать их от своей финансовой системы. Эти санкции могут включать ограничение счетов и блокирование имущества.
ВАКС признал виновным в растрате средств бывшего главного инженера "Николаевоблтеплоэнерго" - САП
Бывшего главного инженера "Николаевоблтеплоэнерго" приговорили к 8 годам за растрату средств, хотя часть наказания была отменена в связи со сроками давности. Преступление заключалось в хищении более 1,7 млн грн при установке счетчиков в 2015/2016 годах.
Украинские защитники записали символическое рождественское видео с напоминанием, что война продолжается
Украинские военные выпустили видеоролик с адаптированными праздничными песнями, чтобы напомнить миру о том, что война продолжается и Украине нужна поддержка мира.