Шторм, пришедший из Тихого океана, стал подтапливать пустыни в Калифорнии

Мощный шторм продолжает заливать территории Калифорнии, переместившись к юго-восточной части штата и создав угрозу наводнений на территории от Сан-Диего до пустыни Мохаве и далее, до части Аризоны. Об этом пишет УНН со ссылкой на ссылкой на CNN.

Детали

Национальная метеорологическая служба США объявила об угрозе наводнения в низменных городских районах Калифорнии и пустыни. Ливни и грозы могут стать причиной выпадения 3,8 см осадков в течение пятницы. В некоторых районах может выпасть до 2,5 см осадков в кратчайшие сроки, что приведет к разливу рек, сообщает метеорологическая служба.

В четверг автомобилисты уже массово застревали в своих машинах на затопленных дорогах к северо-западу от Лос-Анджелеса.

По данным Национальной метеорологической службы, с полуночи до 1 часа ночи в центре Окснарда выпало до 8 см осадков, что превышает средний показатель за весь декабрь.

Это действительно драматический шторм. В Окснарде, особенно ночью, прошли ливни, которые, по предварительным данным, являются, вероятно, самыми сильными ливнями, которые когда-либо наблюдались в этой части Южной Калифорнии - сказал климатолог Дэниел Свейн из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Шторм пронесся по Северной Калифорнии в начале недели, когда центр системы низкого давления медленно двигался к югу от побережья. Синоптики описали его как шторм, который отрезан от общего потока с запада на восток и может задерживаться на несколько дней, увеличивая количество дождя.

Северо-восток США пострадал от неожиданно сильного шторма в начале этой недели, а некоторые районы штатов Мэн, Нью-Гемпшир и Вермонт все еще восстанавливаются после дождя и ветра. Особенно сильно пострадали районы штата Мэн вдоль рек Андроскоггин и Кеннебек.

По меньшей мере семь человек в штатах Восточного побережья погибли в результате штормов, в частности, в Пенсильвании, Нью-Йорке, Массачусетсе и Мэнни.

В Германии из-за шторма приостанавливается железнодорожное сообщение