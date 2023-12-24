Тайвань пострадал от землетрясения магнитудой 6,3

В Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ), эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Годами нет данных о возможных разрушительных последствиях. Представители власти и экстренных служб не сообщали о пострадавших и жертвах в результате землетрясения.

Заметим, что по местному времени в районе Тайваня землетрясение магнитудой 6,3 произошло в воскресенье утром (12:49 GMT+2).

Официальный Пекин и государственные китайские СМИ пока не комментировали событие в регионе острова Тайвань, который КНР называет частью территории своего государства.

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