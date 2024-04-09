Грузия выиграла дело против россии в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека вынес решение по четвертому межгосударственному делу "Грузия против россии", касающемуся "бордеризации" административных границ после конфликта 2008 года, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Суд единогласно постановил, что имели место нарушения статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 5, §1 (право на свободу и безопасность) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 1 (защита собственности), 2 (право на образование), Протокола № 1 и статью 2 Протокола № 4 (свобода передвижения) Европейской конвенции по правам человека.

Выдержка из пресс-релиза Страсбургского суда:

Вооруженный конфликт между Грузией и россией в августе 2008 года привел к процессу, который начался в 2009 году и известен как "бордеризация", блокирование свободного пересечения административных границ между территорией, контролируемой Грузией, и поддерживаемыми Россией отколовшимися грузинскими регионами. Абхазией и Южной Осетией (Цхинвальский регион - ред).

Ситуацию называют "одним из самых болезненных наследий грузино-российского конфликта августа 2008 года". Правительство Грузии, в частности, утверждало, что люди были убиты при попытке въехать в Абхазию или Южную Осетию или покинуть ее, а другие были арестованы, задержаны и/или подверглись жестокому обращению за "незаконное пересечение" административных границ. Людей лишили земли, которую они использовали для ведения сельского хозяйства, семьи разлучили, а детей заставили выбирать между обучением на русском языке или долгими и опасными поездками для посещения школы, чтобы попасть на территорию, контролируемую Грузией.

Суд установил, что он имел достаточно доказательств, в частности списков пострадавших, чтобы сделать вывод о том, что инциденты не были изолированными, а были достаточно многочисленными и взаимосвязанными, чтобы составить закономерность или систему нарушений. Более того, очевидное отсутствие эффективного расследования инцидентов доказывает, что российские власти официально терпимо относились к такой практике.