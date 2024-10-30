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Грузинские СМИ опровергли российский фейк об "украинских снайперах": кем они оказались

Грузинские СМИ опровергли российский фейк об "украинских снайперах": кем они оказались

Киев  •  УНН

20:26 • 3995 просмотра

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Российские СМИ распространили фейк об украинских снайперах на митинге оппозиции в Тбилиси. На самом деле на фото были члены грузинского турклуба Mtamadideblebi в походной одежде.

Опознаны "украинские снайперы" на митинге оппозиции в Тбилиси, о которых массово писали российские СМИ, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

российские СМИ 28 октября утверждали, что украинские снайперы, обученные в Украине, находятся в Грузии для организации провокаций на протестных акциях и опубликовали фотографии якобы военных в камуфляже с украинскими и грузинскими шевронами.

Проект Мythdetector выяснил, что на фотографиях на самом деле грузинские туристы-походники.

"Мы с друзьями часто ходим в походы, и такая одежда имеет к этому отношение. Из-за удобства на акциях и подобных мероприятиях я всегда одеваюсь так", - сказал один из них Лаша Качиашвили. По его словам, на митинге было несколько основателей турклуба Mtamadideblebi в походной одежде.

"Еще придем": как в Тбилиси завершилась акция против фальсификаций результатов выборов28 октября 2024, 19:02 • 13857 просмотров

Напомним

28 октября российские СМИ хором начали раскручивать тему, что на митинге оппозиции в Тбилиси якобы находятся снайперы из Украины. "Источники" рассказывали им, что собственными глазами видели на Руставели людей в форме и с шевронами.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия