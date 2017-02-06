Группу вымогателей задержали в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали четырех рэкетиров, которые систематически требовали деньги у местных жителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что участники группировки искусственно провоцировали бытовые конфликты, после чего, угрожая физической расправой, требовали деньги с граждан за "закрытие инцидента". Оперативники СБУ задержали злоумышленников на окраине Николаева во время получения десяти тысяч гривен.
При обысках по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли две единицы стрелкового оружия с патронами, гранату РГД-5, дымовые шашки, много ювелирных изделий и наркотики.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.189 Уголовного кодекса Украины, одному из главарей группировки объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН, в Херсонской области задержали межрегиональную преступную группу, которая украла тонны сельхозпродукции.