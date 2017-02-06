Групу вимагачів затримали у Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Миколаєві співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали чотирьох рекетирів, які систематично вимагали гроші з місцевих жителів. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що учасники угруповання штучно провокували побутові конфлікти, після чого, погрожуючи фізичною розправою, вимагали гроші з громадян за “закриття інциденту”. Оперативники СБУ затримали зловмисників на околиці Миколаєва під час отримання десяти тисяч гривень.
При обшуках за місцем проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили дві одиниці стрілецької зброї з набоями, гранату РГД-5, димові шашки, багато ювелірних виробів та наркотики.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.189 Кримінального кодексу України, одному з ватажків угруповання оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНН, на Херсонщині затримали міжрегіональну злочинну групу, яка вкрала тонни сільгосппродукції.