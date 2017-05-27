Группу террористов обезвредили в Ливане
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Ливанская армия провела в пятницу операцию против банды террористов, связанных с экстремистской группировкой "Исламское государство" в городке Наби-Осман рядом с сирийской границей. Военные попытались схватить ее главаря Биляля Бурейди, однако тот в момент задержания взорвал себя. В результате шесть солдат получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на Аlmayadeen.
Террористы готовили вылазки в христианских церквях в городе Рас-Баальбек на севере долины Бекаа, на их базе были обнаружены запасы взрывчатки.
В среду два взрыва прогремели рядом с забором одной из церквей в Рас-Баальбеке. Никто из местных жителей не пострадал.
22 апреля ливанский спецназ провел операцию против банды террористов, действует в горной местности Вади-эль-Хосни в окрестностях пограничного города Ерсаль. Военным удалось задержать одного из эмиров ИГ по имени Хасан аль-Маллис. В ходе перестрелки были убиты несколько боевиков, взятые в плен 10 человек. Ливанские военнослужащие не понесли потерь.
В руках ИГГ до сих пор находятся в качестве заложников девять ливанских солдат, которые были захвачены во время нападения террористов на город Ерсаль в августе 2014 года.
Напомним, в Египте в результате нападения боевиков на автобус с христианами погибли 23 человека.