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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Группу террористов обезвредили в Ливане

Киев • УНН

 • 9321 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Ливанская армия провела в пятницу операцию против банды террористов, связанных с экстремистской группировкой "Исламское государство" в городке Наби-Осман рядом с сирийской границей. Военные попытались схватить ее главаря Биляля Бурейди, однако тот в момент задержания взорвал себя. В результате шесть солдат получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на Аlmayadeen.

Группу террористов обезвредили в Ливане

Террористы готовили вылазки в христианских церквях в городе Рас-Баальбек на севере долины Бекаа, на их базе были обнаружены запасы взрывчатки.

В среду два взрыва прогремели рядом с забором одной из церквей в Рас-Баальбеке. Никто из местных жителей не пострадал.

22 апреля ливанский спецназ провел операцию против банды террористов, действует в горной местности Вади-эль-Хосни в окрестностях пограничного города Ерсаль. Военным удалось задержать одного из эмиров ИГ по имени Хасан аль-Маллис. В ходе перестрелки были убиты несколько боевиков, взятые в плен 10 человек. Ливанские военнослужащие не понесли потерь.

В руках ИГГ до сих пор находятся в качестве заложников девять ливанских солдат, которые были захвачены во время нападения террористов на город Ерсаль в августе 2014 года.

Напомним, в Египте в результате нападения боевиков на автобус с христианами погибли 23 человека.

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