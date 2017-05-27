Групу терористів знешкодили в Лівані
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Ліванська армія провела в п'ятницю операцію проти банди терористів, пов'язаних з екстремістським угрупуванням "Ісламська держава" в містечку Набі-Осман поруч з сирійським кордоном. Військові спробували схопити її ватажка Біляля Бурейді, однак той у момент затримання підірвав себе. В результаті шість солдатів отримали поранення, повідомляє УНН з посиланням на Аlmayadeen.
Терористи готували вилазки в християнських церквах в місті Рас-Баальбек на півночі долини Бекаа, на їх базі були виявлені запаси вибухівки.
У середу два вибухи прогриміли поряд з огорожею однієї з церков в Рас-Баальбеке. Ніхто з місцевих жителів не постраждав.
22 квітня ліванський спецназ провів операцію проти банди терористів, що діє в гірській місцевості Ваді-ель-Хосні в околицях прикордонного міста Ерсаль. Військовим вдалося затримати одного з емірів ІД на ім'я Хасан аль-Маллис. В ході перестрілки були вбиті кілька бойовиків, взяті в полон 10 чоловік. Ліванські військовослужбовці не зазнали втрат.
В руках ІД досі перебувають в якості заручників дев'ять ліванських солдатів, які були захоплені під час нападу терористів на місто Ерсаль в серпні 2014 року.
Нагадаємо, в Єгипті в результаті нападу бойовиків на автобус з християнами загинули 23 особи.