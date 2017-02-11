Группа туристов в Бурятии попала под лавину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Тункинском районе Бурятии под лавину попала незарегистрированная туристическая группа из шести человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.
По информации ведомства, люди попали под сход снежной массы при восхождении на гору "Броненосец". Для оказания помощи к месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
"По оперативной информации, в результате схода лавины пострадал один из туристов. Сейчас группа находится в палаточном лагере", - указывается в сообщении МЧС.
О несчастном случае стало известно от родственников одного из туристов. Расстояние от поселка Кирен, где дислоцирован поисково-спасательный отряд, к месту схода лавины составляет более 160 км, спасатели прибудут на место в ночь на 12 февраля.
Напомним, группа из восьми лыжников накрыла лавина в районе Селла Нивеа в Юлийских Альпах в Италии.