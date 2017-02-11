Група туристів у Бурятії потрапила під лавину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Тункінському районі Бурятії під лавину потрапила незареєстрована туристична група з шести осіб, передає УНН із посиланням на прес-службу регіонального управління МНС РФ.
За інформацією відомства, люди потрапили під схід снігової маси при сходженні на гору “Броненосець”. Для надання допомоги до місця виїхали рятувальники Бурятської республіканської пошуково-рятувальної служби.
“За оперативною інформацією, в результаті сходу лавини постраждав один з туристів. Зараз група перебуває в наметовому таборі”, — вказується в повідомленні МНС.
Про нещасний випадок стало відомо від родичів одного з туристів. Відстань від селища Кирен, де дислокований пошуково-рятувальний загін, до місця сходження лавини становить понад 160 км, рятувальники прибудуть на місце в ніч на 12 лютого.
Нагадаємо, групу з восьми лижників накрила лавина в районі Селла Нівеа в Юлійських Альпах в Італії.