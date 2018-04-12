Гройсман предложил Турции обсудить поставки СПГ через Босфор в Украину

“Глава правительства предложил турецкой стороне рассмотреть вопрос о создании украинско-турецко-катарской рабочей группы по вопросам транспортировки сжиженного газа через Босфор в Украину, а также активизировать практическую фазу реализации проекта создания совместного предприятия между компаниями ”Антонов“ и ”ТАІ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 2017 году товарооборот между Украиной и Турцией вырос на 20,1% и достиг 3,78 млрд долларов с положительным сальдо в 1,26 млрд долларов. А сейчас в Анкаре проходит заседание Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где планируется выработать практические решения для дальнейшего развития торговых и экономических отношений между странами.

Напомним, Украина и Литва имеют высокую динамику торгово-экономического сотрудничества и значительные перспективы увеличения объемов грузовых перевозок между портами Черного и Балтийского морей.