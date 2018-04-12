Гройсман запропонував Туреччині обговорити постачання СПГ через Босфор до України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем'єр міністр України Володимир Гройсман запропонував Туреччині розглянути питання щодо створення українсько-турецько-катарської робочої групи з питань транспортування скрапленого газу через Босфор в Україну. Відповідну пропозицію глава уряду озвучив під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейманом Сойлу на Київському безпековому форумі, передає УНН з посиланням на прес-службу Секретаріату Кабінету міністрів України.
“Глава Уряду запропонував турецькій стороні розглянути питання щодо створення українсько-турецько-катарської робочої групи з питань транспортування скрапленого газу через Босфор в Україну, а також активізувати практичну фазу реалізації проекту створення спільного підприємства між компаніями “Антонов” і “ТАІ”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що в 2017 році товарообіг між Україною та Туреччиною зріс на 20,1 % і досяг 3,78 млрд доларів з позитивним сальдо в 1,26 млрд доларів. А цими днями в Анкарі проходить засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва, де планується виробити практичні рішення для подальшого розвитку торговельних та економічних відносин між країнами.
Нагадаємо, Україна та Литва мають високу динаміку торговельно-економічного співробітництва і значні перспективи збільшення обсягів вантажних перевезень між портами Чорного і Балтійського морів.