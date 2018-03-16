Гройсман объяснил, почему Минфин пока не выделил деньги для угольной отрасли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Задержка выделении миллиарда гривен гарантий для угольной отрасли со стороны Министерства финансов возникла из-за поиска алгоритма передачи этих денег. Об этом во время выступления в парламенте заявил глава правительства Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня считаем, что инвестировать надо туда, где никто ничего не украдет, а мы заложим свои возможности и увеличим добычу собственного угля. В этом заключалась позиция Минфина. Поэтому мы нашли алгоритм выделения миллиарда гарантий, для того, чтобы начали закладываться новые мощности, и дальше мы будем отслеживать, насколько эффективно этот ресурс используется", - сообщил В.Гройсман.
Как сообщал УНН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, Минфин до конца марта выделит миллиард гривен гарантий для угольной отрасли.