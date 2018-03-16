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Гройсман пояснив, чому Мінфін поки не виділив гроші для вугільної галузі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Затримка виділення мільярду гривень гарантій для вугільної галузі з боку Міністерства фінансів виникла через пошук алгоритму передачі цих грошей. Про це під час виступу в парламенті заявив голова уряду Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“Ми сьогодні вважаємо, що інвестувати треба туди, де ніхто нічого не вкраде, а ми закладемо свої можливості і збільшимо видобування власного вугілля. У цьому полягала позиція Мінфіна. Тому ми знайшли алгоритм виділення мільярда гарантій, для того, щоб почали закладатись нові потужності, і далі ми будемо відслідковувати, наскільки ефективно цей ресурс використовується”, — повідомив В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, за словами міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика, Мінфін до кінця березня виділить мільярд гривень гарантій для вугільної галузі.

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