Гройсман пояснив, чому Мінфін поки не виділив гроші для вугільної галузі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Затримка виділення мільярду гривень гарантій для вугільної галузі з боку Міністерства фінансів виникла через пошук алгоритму передачі цих грошей. Про це під час виступу в парламенті заявив голова уряду Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Ми сьогодні вважаємо, що інвестувати треба туди, де ніхто нічого не вкраде, а ми закладемо свої можливості і збільшимо видобування власного вугілля. У цьому полягала позиція Мінфіна. Тому ми знайшли алгоритм виділення мільярда гарантій, для того, щоб почали закладатись нові потужності, і далі ми будемо відслідковувати, наскільки ефективно цей ресурс використовується”, — повідомив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, за словами міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика, Мінфін до кінця березня виділить мільярд гривень гарантій для вугільної галузі.