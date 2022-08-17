Гражданам Украины стали доступны бесплатные авиабилеты в Канаду: как и когда их получить

Детали



Прежде чем начать подачу заявки, убедитесь, что вы имеете право на получение билета:

1. Конечный пункт назначения – Канада.

2. Начальная дата поездки должна быть в течение следующих 60 дней после подачи заявки.

3. Форма подачи заявлений будет открываться каждые две недели, поэтому убедитесь, что вы включили всех ближайших родственников в одну форму заявки. Не подавайте несколько заявок для ближайших родственников, потому что вы лишаете других возможностей получить билет, и ваш запрос может быть отменен.

4. По крайней мере, один член семьи должен иметь канадско-украинское разрешение на экстренные поездки (CUAET) (другие члены семьи должны иметь CUAET или другие законные документы для путешествия в Канаду).

Какие документы должны быть

Как отмечается, каждый пассажир должен иметь действительные проездные документы для въезда в Канаду, в частности:



Паспорт(а).



Действительная виза или электронное разрешение на поездку (ETA).



Одноразовый проездной документ, если нет паспорта/визы.



Статус вакцинации против COVID-19.



Убедитесь, что на каждом документе имеется отдельная этикетка с именем пассажира.



Путешествие с детьми

Дети до 18 лет в Канаде считаются несовершеннолетними. Несовершеннолетних, которые пытаются в’ехать в Канаду без надлежащих документов или находящихся с другими взрослыми, кроме родителей или законных опекунов, будут проверять более тщательно.

Если несовершеннолетний ребенок путешествует только с одним родителем, необходимо предоставить письмо-разрешение, если возможно на английском языке, подписанном родителем, который не путешествует с ним, и содержит адрес и номер телефона родителя, который не путешествует. путешествия и ксерокопия подписанного паспорта или национального удостоверения личности этого отца. Письмо заверять не нужно. К письму следует добавить ксерокопию подписанных паспортов или национальных удостоверений личности родителей или законных опекунов.

Если несовершеннолетний ребенок путешествует с лицом, не являющимся его родителями или законным опекуном, необходимо предоставить письмо-разрешение, если это возможно на английском языке, подписанное обоими родителями или законным опекуном (опекунами) и содержащее адрес и телефон номер обоих родителей или законного опекуна (опекунов), а также ксерокопия паспорта или национального удостоверения личности с подписью родителей или законного опекуна (опекунов). Письмо заверять не нужно. К письму следует добавить ксерокопии подписанных паспортов или национальных удостоверений личности родителей или законных опекунов.

Путешествие с родственниками

Если вы путешествуете по группе, вы должны подать заявку только вместе с ближайшими родственниками. Члены большой семьи должны подавать заявку отдельно. После подачи заявки вы получите подтверждение по электронной почте. Это не подтверждение того, что у вас есть билет, а только то, что ваша заявка получена.

Если вы подаете заявку на путешествие семьи, каждый человек считается отдельным билетом. Это означает, что семьи из четырех человек будет зачислена как четыре из 300 билетов. После этого MOSAIC проверит вашу заявку на соответствие требованиям. Обратите внимание, что заполнение заявки не подтверждает получение билетов.

Если ваша заявка будет одобрена, MOSAIC свяжется с вами и даст дальнейшие инструкции. Ожидайте ответа до 5 сентября.

Дополнение

Сейчас Минцифра вместе с Минюстом изучают направление по созданию возможности оформления разрешения на выезд ребенка за границу в «Действия». Такая функция нуждается в значительных нормативных изменениях со стороны парламента.