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Гражданам ограничили доступ в КГГА до конца октября

Киев • УНН

 • 22596 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Для предотвращения распространения коронавирусной болезни гражданам ограничили доступ в здание КГГА до 31 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Гражданам ограничили доступ в КГГА до конца октября

"Для предотвращения возможного распространения заболеваемости коронавирусом, киевская городская власть продолжила временное ограничение доступа граждан в админздание мэрии. Согласно распоряжению мэра столицы Виталия Кличко №1326, в комплекс на Крещатике, 36 смогут попасть только работники структурных подразделений КГС и КГГА, которые имеют соответствующие удостоверение. Доступ общественности и представителей СМИ ограничен до 31 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращение к мэру, КГГА или Киевсовет принимаются на соответствующие электронные адреса или обычной почтой. Письма можно оставлять и в специальных ящиках возле центрального входа в здание на Крещатике, 36.

"Постоянные комиссии и пленарные заседания Киевского городского совета будут транслироваться онлайн", - добавили в пресс-службе.

Напомним, за минувшие сутки у 332 жителей Киева обнаружили заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, пятеро заболевших скончались.

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