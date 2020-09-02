Громадянам обмежили доступ в КМДА до кінця жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Для запобігання поширення коронавірусної хвороби громадянам обмежили доступ до будівлі КМДА до 31 жовтня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської ради.
"Для запобігання можливого поширення захворюваності на коронавірус, київська міська влада продовжила тимчасове обмеження доступу громадян до адмінбудівлі мерії. Відповідно до розпорядження мера столиці Віталія Кличка №1326, до комплексу на Хрещатику, 36 зможуть потрапити тільки працівники структурних підрозділів КМР та КМДА, які мають відповідні посвідчення. Доступ громадськості та представників ЗМІ обмежено до 31 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що звернення до міського голови, КМДА чи Київради приймаються на відповідні електронні адреси або звичайною поштою. Листи можна залишати і в спеціальних скриньках біля центрального входу до будівлі на Хрещатику, 36.
"Постійні комісії та пленарні засідання Київської міської ради транслюватимуться онлайн", - додали в пресслужбі.
Нагадаємо, минулої доби у 332 мешканців Києва виявили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, п’ятеро хворих померли.