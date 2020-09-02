Громадянам обмежили доступ в КМДА до кінця жовтня

"Для запобігання можливого поширення захворюваності на коронавірус, київська міська влада продовжила тимчасове обмеження доступу громадян до адмінбудівлі мерії. Відповідно до розпорядження мера столиці Віталія Кличка №1326, до комплексу на Хрещатику, 36 зможуть потрапити тільки працівники структурних підрозділів КМР та КМДА, які мають відповідні посвідчення. Доступ громадськості та представників ЗМІ обмежено до 31 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звернення до міського голови, КМДА чи Київради приймаються на відповідні електронні адреси або звичайною поштою. Листи можна залишати і в спеціальних скриньках біля центрального входу до будівлі на Хрещатику, 36.

"Постійні комісії та пленарні засідання Київської міської ради транслюватимуться онлайн", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, минулої доби у 332 мешканців Києва виявили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, п’ятеро хворих померли.