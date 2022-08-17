Громады смогут закупать школьные автобусы: правительство внесет изменения в постановление

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“... завершилось заседание Комитета, где ключевым был контрольный вопрос подготовки к новому учебному году. Детали расскажу завтра, но одна из ключевых новостей:

После бурного обсуждения на заседании Комитета КМУ внесет изменения в 590 Постановление, чем разблокирует возможности местных громад закупать школьные автобусы. Победа Комитета сегодня”, – говорится в сообщении.

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По данным Минобразования, только каждая третья школа оборудована укрытиями, которые смогут защитить в случае воздушной тревоги.