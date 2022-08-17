Громади зможуть закуповувати шкільні автобуси: уряд внесе зміни до постанови
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Кабінет міністрів України внесе зміни до 590 Постанови, якими розблокує можливості місцевих громад закуповувати шкільні автобуси. Про це повідомив голова Комітету ВР з освіти Сергій Бабак, пише УНН.
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“... завершилось засідання Комітету, де ключовим було контрольне питання щодо підготовки до нового навчального року. Деталі розкажу завтра, але одна з ключових новин:
Після бурхливого обговорення на засіданні Комітету КМУ внесе зміни до 590 Постанови, чим розблокує можливості місцевих громад закуповувати шкільні автобуси. Перемога Комітету сьогодні”, – йдеться в повідомленні.
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За даними Міносвіти, лише кожна третя школа обладана укриттями, які зможуть захистити в разі повітряної тривоги.