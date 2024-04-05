Гривна девальвировала на 3,3% по отношению к доллару с начала 2024 года

Гривна с начала 2024 года претерпела девальвацию на 3,3% к доллару. Об этом сообщает заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук во время эфира национального телемарафона "Единые новости", передает УНН.

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В начале октября прошлого года НБУ перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса. При этом режиме курс гривны к доллару определяется на основе торгов на межбанковском валютном рынке - объяснил Сергей Николайчук.

Он также отметил, что на рынок повлияли увеличение расходов правительства, получение значительных объемов международной помощи во второй половине марта и окончание периода уплаты годового налога на прибыль.

Ситуация на валютном рынке остается абсолютно контролируемой. Уровень наших международных резервов будет рекордным по результатам марта, в результате получения 9 млрд долларов США от наших международных партнеров - подчеркнул Сергей Николайчук.

По словам Николайчука, НБУ продолжает оставаться активным участником рынка и имеет целью обеспечение курсовой устойчивости и привлекательности гривневых активов.

И у нас есть все основания ожидать, что даже в условиях полномасштабной войны мы эту задачу сможем выполнить - добавил Сергей Николайчук.

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