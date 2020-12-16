Греческий баскетболист заключил самый дорогой контракт в истории НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Греческий форвард Яннис Адетокунбо подписал новый пятилетний контракт с клубом НБА “Милуоки Бакс”, сообщает УНН со ссылкой на The Athletic.
Зарплата игрока составит 228,8 млн долл. за пять лет. Этот контракт станет крупнейшим в истории НБА. Новое соглашение вступит в силу в 2021 году, а в 2025 году стороны смогут досрочно расторгнуть договор.
“Это мой дом, мой город. Я счастлив быть частью „Милуоки“ в течение следующих пяти лет. Давайте сделаем так, чтобы это время не прошло зря”, — написал баскетболист в Twitter.
Примечательно, что Адетокунбо выступает за “Милуоки” с 2013 года. Он дважды подряд признавался MVP сезона НБА. В крайнем плей-офф НБА он в 9 матчах набирал по 26,7 очка, 13,8 подбора и 5,7 передач в среднем за матч.