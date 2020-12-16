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Грецький баскетболіст заключив найдорожчий контракт в історії НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Грецький форвард Янніс Адетокунбо підписав новий п’ятирічний контракт з клубом НБА “Мілуокі Бакс”, повідомляє УНН з посиланням на The Athletic.

Грецький баскетболіст заключив найдорожчий контракт в історії НБА

Зарплата гравця складе 228,2 млн дол. за п’ять років. Цей контракт стане найбільшим в історії НБА. Нова угода вступить в силу в 2021 році, а в 2025 році сторони матимуть можливість достроково розірвати договір.

“Це мій дім, моє місто. Я щасливий бути частиною „Мілуокі“ протягом наступних п’яти років. Давайте зробимо так, щоб цей час не минув дарма”, — написав баскетболіст у Twitter.

Примітно, що Адетокунбо виступає за “Мілуокі” з 2013 року. Він двічі поспіль визнавався MVP сезону НБА. У крайньому плей-офф НБА він в 9 матчах набирав по 26,7 очка, 13,8 підбирання і 5,7 передач в середньому за матч.

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