Греция зафиксировала рекордное ежедневное количество случаев заражения COVID-19

Детали

Еще 52 человека умерли от COVID-19 за прошедшие сутки, в результате чего общее число умерших составляет 15 990 и 747 595 случаев COVID-19 соответственно.

Официальный представитель правительства Яннис Ойконому сообщил, что он "настаивает на увеличении количества вакцинаций, которые продвигаются медленными темпами, чем предполагали власти.

"Мы еще не закончили с COVID. Пока есть непривитые люди, вирус находит соответствующую почву для распространения, - сказал Ойконому на регулярном брифинге в понедельник. - Мы скорбим о человеческих жертвах из-за невакцинации, и это не может и не должно продолжаться".

Добавим

Согласно последним данным, около 60,5% греков вакцинировано от COVID-19 что меньше, чем в среднем по Европейскому Союзу (64,7%).