Греция зафиксировала рекордное ежедневное количество случаев заражения COVID-19
Киев • УНН
Киев. 1 ноября. УНН. Власти Греции заявили в понедельник, что за последние 24 часа в стране зарегистрировали 5 449 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем за один день с начала пандемии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Еще 52 человека умерли от COVID-19 за прошедшие сутки, в результате чего общее число умерших составляет 15 990 и 747 595 случаев COVID-19 соответственно.
Официальный представитель правительства Яннис Ойконому сообщил, что он "настаивает на увеличении количества вакцинаций, которые продвигаются медленными темпами, чем предполагали власти.
"Мы еще не закончили с COVID. Пока есть непривитые люди, вирус находит соответствующую почву для распространения, - сказал Ойконому на регулярном брифинге в понедельник. - Мы скорбим о человеческих жертвах из-за невакцинации, и это не может и не должно продолжаться".
Добавим
Согласно последним данным, около 60,5% греков вакцинировано от COVID-19 что меньше, чем в среднем по Европейскому Союзу (64,7%).