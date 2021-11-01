Греція зафіксувала рекордну щоденну кількість випадків зараження COVID-19

Деталі

Ще 52 особи померли від COVID-19 минулої доби, внаслідок чого загальна кількість померлих становить 15 990 і 747 595 випадків COVID-19 відповідно.

Офіційний представник уряду Янніс Ойконому повідомив, що він "наполягає" на збільшенні кількості вакцинацій, які просуваються повільнішими темпами, ніж передбачала влада.

"Ми ще не закінчили із COVID. Поки є нещеплені люди, вірус знаходить відповідний ґрунт для поширення, - сказав Ойконому на регулярному брифінгу в понеділок. - Ми сумуємо про людські жертви через невакцинацію, і це не може і не повинно продовжуватися".

Додамо

Згідно з останніми даними, близько 60,5% греків вакциновано від COVID-19, що менше, ніж у середньому по Європейському Союзу (64,7%).