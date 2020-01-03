Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о строительстве газопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Афинах представители Греции, Кипра и Израиля подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Cyprus Mail.
По словам президента Кипра Никоса Анастасиадиса, соглашение о строительстве газопровода является "историческим" и заявил, что она создает основу для реального взаимодействия.
"На Ближнем Востоке должно быть сотрудничество, а не соперничество, особенно что касается энергетических вопросов или чего-либо, что может связать государства региона", - заявил он.
Газопровод пройдет через Средиземное море от Израиля до греческого острова Крит и материковой Греции, а затем в Италию.
Позже соглашение будет финализировано подписью Италии.
Трубопровод EastMed должен удовлетворить около 10% потребностей Европы в природном газе, уменьшая энергетическую зависимость от Российской Федерации. Европейский союз внес вклад в стоимость технических исследований для проекта.
Напомним, Болгария уже получает российский газ через Турцию, а не через Украину.