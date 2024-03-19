Грант Шаппс отменил поездку в Одессу из-за угрозы российского обстрела

Министр обороны Британии Грант Шаппс отказался от поездки в Одессу на прошлой неделе по "соображениям безопасности". Об этом пишут BBC и Sunday Times, передает УНН.

Детали

Министр обороны Британии Грант Шаппс принял решение не ехать в Одессу, после того как от разведки Великой Британии появилось предостережение об утечке информации про планы делегации главы британского оборонного ведомства в рф.

Шаппс, сопровождаемый главой британской армии адмиралом сэром Тони Радакиным, готовился посетить Одессу в начале марта, во время трехдневного визита в Украину.

Запланированная до этого поездка в Одессу была отменена всего за несколько часов до отправления на основании данных разведки, из которых следовало, что кремлю известно о планах Шаппса.

Напомним

В дальнейшем стало известно, что самолет RAF, перевозивший г-на Шаппса в Англию из Польши в начале текущей недели, заглушил сигнал GPS во время полета над российским эксклавом Калининградом.

В Одесской области восстанавливают, укрепляют и создают новые оборонительные укрепления, чтобы не дать врагу захватить новые территории и изгнать оккупантов.

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