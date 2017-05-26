Гранатомет, гранаты и патроны изъяли у жителя Сум
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В подвале многоэтажки 20-летний житель Сум хранил гранатомет, 10 гранат и около сотни патронов калибра 7,62 мм. За незаконное хранение оружия владельцу арсенала грозит до от 3-х до 7-ми лет лишения свободы. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.
Гранатомет, большое количество гранат и патронов незаконно хранил в своем подвале 20-летний житель Сум.
"Во время проведения следственных действий в подвальном помещении многоэтажки правоохранители обнаружили и изъяли гранатомет, девять корпусов гранат, такое же количество запалов к ним, самодельную ручную гранату и около сотни патронов калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.
Сейчас все найденное направлено в Сумской научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины для проведения экспертизы.
По данному факту следователи полиции уже начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого выясняется происхождение боеприпасов, поскольку есть основания полагать, что арсенал мог попасть в Сумы из зоны проведения антитеррористической операции, поскольку юноша занимается волонтерской деятельностью.
За незаконное хранение оружия владельцу арсенала грозит до от 3-х до 7-ми лет лишения свободы.
Как сообщал УНН 23 мая, канал поставки оружия из района АТО перекрыли в Днепре.