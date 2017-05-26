Гранатомет, гранати та набої вилучили у мешканця Сум
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У підвалі багатоповерхівки 20-річний житель Сум зберігав гранатомет, 10 гранат та близько сотні патронів калібру 7,62 мм. За незаконне зберігання зброї власнику арсеналу загрожує до від 3-ох до 7-ми років позбавлення волі. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.
Гранатомет, велику кількість гранат та патронів незаконно зберігав у своєму підвалі 20-річний житель Сум.
"Під час проведення слідчих дій у підвальному приміщенні багатоповерхівки правоохоронці виявили та вилучили гранатомет, дев‘ять корпусів гранат, таку ж кількість запалів до них, саморобну ручну гранату та близько сотні патронів калібру 7,62 мм", - йдеться у повідомленні.
Наразі все знайдене направлено до Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи.
За даним фактом слідчі поліції вже розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, в рамках якого з‘ясовують шляхи походження боєприпасів, оскільки є підстави вважати, що арсенал міг потрапити до Сум з зони проведення антитерористичної операції, оскільки юнак займається волонтерською діяльністю.
За незаконне зберігання зброї власнику арсеналу загрожує до від 3-ох до 7-ми років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН 23 травня, канал постачання зброї з району АТО перекрили у Дніпрі.