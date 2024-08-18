Графики отключений возвращаются: в Укрэнерго рассказали, как завтра будут выключать свет
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» объявила о применении графиков отключения электроэнергии во всех регионах Украины 19 августа. Отключения продлятся с 17:00 до 21:00 из-за роста потребления электроэнергии вследствие жары.
Завтра, 19 августа, во всех регионах Украины будут применены графики отключения электроэнергии. Об этом заявления в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, 19 августа, с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений. В остальные часы - без ограничений
Энергетики объясняют, что все из-за роста потребления из-за жары.
Напомним,
Заместитель министра энергетики предупредил о возможном возвращении графиков отключения электроэнергии из-за жары. Энергосистема остается поврежденной после атак, что может привести к дефициту электроэнергии.