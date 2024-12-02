График отключений света в Украине на завтра: когда ждать обесточивания
Киев • УНН
Укрэнерго объявило график отключений электроэнергии на завтра из-за повреждения энергообъектов. Для населения предусмотрена одна-две очереди отключений с 7:00 до 21:00.
Завтра в Украине еще один день с отключениями. Сколько очередей и когда будут выключать-рассказали в Укрэнерго, передает УНН.
Время применения и объем мер ограничения для бытовых потребителей будут такими:
* 07:00 – 08:00 — одна очередь отключений
* 08:00 – 19:00 — две очереди отключений
* 19:00 – 21: 00 — одна очередь отключений
для промышленности и бизнеса 06:00 до 22:00 — применение графиков ограничения мощности.
В компании напомнили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - резюмировали в Укрэнерго.