График отключений электроэнергии в Украине на 9 декабря: когда ожидать отключения
Киев • УНН
Ukrenergo объявило график отключения электроэнергии на 9 декабря с одной очередью для населения с 8:00 до 19:00. Для промышленности ограничения будут действовать с 07:00 до 20:00.
Завтра, 9 декабря, в Украине еще один день с отключениями света. Сколько очередей и когда будут отключать - рассказали в Укрэнерго, передает УНН.
Время применения и объем мер ограничения для бытовых потребителей будут такими:
08:00 – 19:00 – одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса:
07:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности
В компании указали, что благодаря масштабным восстановительным работам – энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября.
"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавили в компании и призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.
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