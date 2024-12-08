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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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График отключений электроэнергии в Украине на 9 декабря: когда ожидать отключения

График отключений электроэнергии в Украине на 9 декабря: когда ожидать отключения

Киев  •  УНН

 • 5935 просмотра

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Ukrenergo объявило график отключения электроэнергии на 9 декабря с одной очередью для населения с 8:00 до 19:00. Для промышленности ограничения будут действовать с 07:00 до 20:00.

Завтра, 9 декабря, в Украине еще один день с отключениями света. Сколько очередей и когда будут отключать - рассказали в Укрэнерго, передает УНН.

Время применения и объем мер ограничения для бытовых потребителей будут такими:

08:00 – 19:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса: 

07:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности

В компании указали, что благодаря масштабным восстановительным работам – энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября. 

"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавили в компании и призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику. 

Новые правила отключения электроэнергии: Минэнерго внесло изменения6 дек. 2024, 17:29 • 23146 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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