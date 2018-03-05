Грабители украли 5 млн долларов США из аэропорта в Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Неизвестные ограбили багажное отделение в международном аэропорту бразильского города Кампинас в штате Сан-Паулу. Как сообщил в понедельник телеканал Globo, злоумышленники забрали с собой около 5 млн долларов США, информирует УНН.
Украденные деньги должны были отправить самолетом авиакомпании Lufthansa в швейцарский Цюрих. В аэропорту Кампинас авиалайнер, следовавший из бразильского города Гуарульюс, делал посадку для того, чтобы на него поместили дополнительный груз.
Полиция ведет расследование инцидента. К настоящему момент ни один из грабителей не был задержан. По данным телеканала, злоумышленники находились внутри здания не более шести минут.
Напомним, неизвестный похитил автобус Scania в городе Жидачов Львовской области в ночь на понедельник, 5 марта.