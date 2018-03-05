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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54073 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 64621 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 67650 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104600 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Грабители украли 5 млн долларов США из аэропорта в Бразилии

Грабители украли 5 млн долларов США из аэропорта в Бразилии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Неизвестные ограбили багажное отделение в международном аэропорту бразильского города Кампинас в штате Сан-Паулу. Как сообщил в понедельник телеканал Globo, злоумышленники забрали с собой около 5 млн долларов США, информирует УНН.

Украденные деньги должны были отправить самолетом авиакомпании Lufthansa в швейцарский Цюрих. В аэропорту Кампинас авиалайнер, следовавший из бразильского города Гуарульюс, делал посадку для того, чтобы на него поместили дополнительный груз.

Полиция ведет расследование инцидента. К настоящему момент ни один из грабителей не был задержан. По данным телеканала, злоумышленники находились внутри здания не более шести минут.

Напомним, неизвестный похитил автобус Scania в городе Жидачов Львовской области в ночь на понедельник, 5 марта.

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