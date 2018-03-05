Грабіжники вкрали 5 млн доларів США з аеропорту в Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Невідомі пограбували багажне відділення в міжнародному аеропорту бразильського міста Кампінас у штаті Сан-Паулу. Як повідомив у понеділок телеканал Globo, зловмисники забрали з собою близько 5 млн доларів США, інформує УНН.
Вкрадені гроші мали відправити літаком авіакомпанії Lufthansa в швейцарський Цюріх. В аеропорту Кампінас авіалайнер, який прямував з бразильського міста Гуарульюс, робив посадку для того, щоб на нього помістили додатковий вантаж.
Поліція веде розслідування інциденту. До теперішнього момент жоден з грабіжників не був затриманий. За даними телеканалу, зловмисники перебували всередині будівлі не більше шести хвилин.
Нагадаємо, невідомий викрав автобус Scania у місті Жидачів Львівської області у ніч на понеділок, 5 березня.