"Игра в правки": почему нардепы согласовали ограничения дотаций птичникам под покровом ночи

Редакция УНН разбиралась, что на самом деле происходит в агросекторе страны и кто заинтересован в консервации развития отечественных сельхозпроизводителей.

Что такое бюджетная дотация?

Выполняя требования МВФ, в 2017 году Украина отменила спецрежим налогообложения НДС для отечественных сельхозпредприятий, действующий с 1998 года. На смену спецрежиму пришел механизм выдачи бюджетных дотаций ( квазиаккумуляция НДС ), который направлен в первую очередь на поддержку тех производителей, которые работают на внутреннего потребителя. А это в частности производители мясной, молочной, овощной и ягодной продукции.

Принципы распределения дотаций между производителями закреплены следующим образом:

— дотируются животноводы для стабилизации поголовья скота;

— дотируются те, кто работает в “чистую” и платит налоги в бюджет — размер дотации определяется на уровне 60-70% от общей суммы уплаченного налога;

— не более 50% ежемесячного объёма бюджетной дотации получают птичники.

“Этот спецрежим был создан совместно с Минфином, МЕРТом, Минагро и ГФС. Три комитета: налоговый, аграрный и бюджетный работали над его механизмом. В итоге пришли к мнению, что дотировать нужно не предприятия, а целые отрасли, которые нуждаются в поддержке.

Для получения дотации необходимо произвести продукцию, получить разницу между входящим и исходящим НДС, уплатить его государству, а государство уже по формуле должно вернуть производителям деньги. К сожалению, государство возвращает меньше, чем платит производитель, потому что всего было предусмотрено 4 млрд грн, а фактические расчеты показали, что нужно не менее 6,5 млрд грн”. — пояснил народный депутат ВР Александр Бакуменко.

Кому выгодны ограничения дотаций для животноводов?

В Украине есть два вида сельхозпредприятий: те, которые ориентируются на внутреннего потребителя и те, которые ориентируются на внешнего потребителя. К первым, как было уже сказано, относятся производители мясной, молочной, овощной, ягодной продукции. Ко вторым — растениеводы, которые в основном занимаются экспортом.

“В 2016 году растениеводы начали получать НДС при экспорте зерновых. Это была дискредитационная норма, которая больно ударила по селянам и животноводам. Прежде всего поднялись на 12-15% цены на внутреннем рынке зерна, что потянуло за собой рост цен на мясную продукцию. Параллельно резко начало сокращаться поголовье всех видов скота: свиней, птиц и так далее. Производство яиц в 2014-2015 годах упало на 40% — такого не было даже в тяжелых 90-х годах.

С этим нужно было что-то делать и было принято решение поддержать животноводов бюджетными дотациями”, — сказал А.Бакуменко.

Но такое перераспределение госпомощи не понравилось растениеводам, уверен кандидат экономических наук Павел Мороз. И та правка в Закон “О государственной поддержке сельского хозяйства”, которая запускает с 1 января 2018 механизм ограничения дотаций сельхозпредприятиям до 150 млн грн — направлена именно на удар по животноводам, считает эксперт.

“Мы же прекрасно знаем, что растениеводство — экспортоориентированная отрасль. На них сегодня распространяется положение законодательства по возмещению НДС при экспорте. Производители животноводства более внутренне ориентированные, при том, что это отрасли с высокой добавленной стоимостью. Понятно, что их нужно поддерживать. Во всей Европе они поддерживаются. Но все экспортоориентированные производители пришли к выводу, что если значительная часть бюджетных ресурсов будет направляться на государственные программы поддержки внутреннеориентированных производителей, может сужаться финансовый ресурс для возмещения НДС экспортерам. Логично, что создаются определенные условия для политических игр”, — объяснил П.Мороз.

При этом указанная правка нарушает сразу три закона Украины, добавил нардеп А.Бакуменко.

“Ограничения в 150 млн грн были приняты в прошлом году ночью. Правка была подана группой народных депутатов. Она нарушает нормы действующего законодательства: о трансферном ценообразовании и экономической конкуренции. Она была принята без какого-либо обоснования”, — сообщил А.Бакуменко.

Есть ли будущее у отечественного агросектора?

“У нас аграрный сектор является одним из ключевых экспортных ресурсов. Конечно, государство должно делать все, чтобы дать возможность производителям обновить основные фонды и развиваться, создавая экспортный потенциал. На внешних рынках нас не ждут и не хотят. И тут ключевая роль у государства — подтягивать высокотехнологичные аграрные предприятия и делать их конкурентоспособными.

Ключевая проблема всей украинской экономики, в том числе для аграрного сектора — это старые основные фонды. А для того чтобы их обновлять мы должны инвестировать. Инвестиции у нас есть только две — либо привлечения кредитных ресурсов, что на сегодня является очень дорогим, или государство должно создавать механизм мотивации технологического обновления, в том числе и за счет государственной поддержки. Это очень правильное решение”, — заявил народный депутат ВР Александр Домбровский.

Помимо внутренних конкурентных войн развитие агросектора Украины сдерживается так называемым “квотным” распределением. В Европейском Союзе боятся массового выхода украинских производителей на их рынки, поэтому просят выдавать отечественному бизнесу в 100 раз меньше господдержки, чем получают европейцы, рассказал нардеп Леонид Козаченко.

“Сумма бюджетных дотаций отечественным предприятиям ограничена. Считается, что мы не можем поддерживать наших предпринимателей на уровне Европейского союза из-за неравных географических и климатических условий. Мол, и грунты у нас родючие, и климат хороший, и меньше удобрений нужно использовать — поэтому господдержка наших предприятий должна быть в 100 раз меньше, чем в ЕС. Говорят, если мы позволим увеличить дотации, то будем несправедливо более конкурентоспособными и не дадим нормальной жизни ЕС. Вот примерно такие аргументы и такие ограничения”, — сообщил нардеп ВР Леонид Козаченко.

Пока судьба аграриев решается в стенах парламента, эксперты не перестают гадать о цене на мясо в следующем году. И это тоже, как ни странно, зависит от всего лишь одной правки в закон.

“Если в следующем году уменьшат господдержку внутреннеориентированных отраслей (животноводы) — это прямым образом повлияет на рост цен. Тот скачек цен, который мы наблюдали летом этого года, был спровоцирован конкретными макроэкономическими эффектами. Себестоимость продукции росла пропорционально росту доллара в то время, как доходы населения оставались прежними. Когда минимальную зарплату подняли до 3200 грн, что абсолютно правильно, — тогда же и производители повысили цены, дабы возобновить рентабельность производства.

Теперь, когда мы говорим о необходимости ограничения дотаций для производителей, мы сами провоцируем очередной виток цен. Я рассчитываю, что этого не произойдет, и Минагрополитики вместе с Минфином прислушаются к экспертной среде”, — резюмировал кандидат экономических наук Павел Мороз.