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10 марта, 18:32 • 97028 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 101632 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101999 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115898 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105712 просмотра

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ГПУ вероятно подозревает министра финансов в содействии преступной организации Януковича

ГПУ вероятно подозревает министра финансов в содействии преступной организации Януковича

Киев  •  УНН

 • 12909 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины проверяет версию причастности должностных лиц Координационного центра по внедрению экономических реформ к преступной деятельности бывшего президента Виктора Януковича. Об этом говорится в судебных материалах, передает УНН.

Руководителем Центра во время правления Януковича был нынешний министр финансов Украины Александр Данилюк, который до этого работал внештатным советником бывшего президента.

Сейчас Данилюк, кроме государственной должности, имеет две подконтрольные организации "Центр Реформ" и "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе".

"В настоящее время у органа предварительного расследования возникла необходимость проверки версии возможной причастности течение 2010-2014 годов к преступлениям совершенных участниками преступной организации под руководством ЛИЦО_3 должностных лиц указанного Координационного центра при Президенте Украины, которым после Революции Достоинства основаны благотворительные организации "Центр Реформ" (код ЕГРПОУ 39147100) и "Благотворительный фонд "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" (код ЕГРПОУ 39891943), деятельность которых в настоящее время не прекращено", - говорится в судебных материалах .

Стоит заметить, что "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" основан не только Данилюком, но и М.Саакашвили.

Кроме того, эта организация платит деньги заместителю Данилюка - С.Марченко в размере примерно 1 млн грн в год. В декларации С.Марченко указано, что эти средства являются доходом от предпринимательской деятельности, однако при этом не указано, какие именно услуги мог предоставлять заместитель министра финансов организации М.Саакашвили.

В то же время, С.Марченко обвиняют в попытке монополизации лотерейного рынка в компании "УНЛ" (Украинская национальная лотерея) и создание переудмов для легализации "одноруких бандитов".

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