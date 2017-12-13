ГПУ ймовірно підозрює міністра фінансів у сприянні злочинній організації Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України перевіряє версію причетності посадових осіб Координаційного центру з впровадження економічних реформ до злочинної діяльності колишнього президента Віктора Януковича. Про це йдеться в судових матеріалах, передає УНН.
Керівником Центру під час правління В.Януковича був нинішній міністр фінансів України Олександр Данилюк, який до того працював позаштатним радником колишнього Президента.
Наразі, О.Данилюк, окрім державної посади, має дві підконтрольні організації “Центр Реформ” та “Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе”.
"На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність перевірки версії можливої причетності протягом 2010-2014 років до злочинів вчинюваних учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_3 посадових осіб вказаного Координаційного центру при Президентові України, якими після Революції Гідності засновані благодійні організації "Центр Реформ" (код ЄДРПОУ 39147100) та "Благодійний фонд "Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе" (код ЄДРПОУ 39891943), діяльність яких на даний час не припинена", — йдеться у судових матеріалах.
Варто зауважити, що “Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе” заснований не лише О.Данилюком, а й М.Саакашвілі.
Окрім того, ця організація сплачує кошти заступнику О.Данилюка — С.Марченку в розмірі приблизно 1 млн грн на рік. У декларації С.Марченко зазначено, що ці кошти є доходом від підприємницької діяльності, однак при цьому не вказано, які саме послуги міг надавати заступник міністра фінансів організації М.Саакашвілі.
Водночас, С.Марченко звинувачують у спробі монополізації лотерейного ринку під компанію “УНЛ” (Українська національна лотерея) та створення переудмов для легалізації “одноруких бандитів”.