ГПУ вызвала экс-нардепа А.Шепелева на допрос 25 апреля для ознакомления с делом

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45600 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103722 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159423 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117781 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117295 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113014 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104604 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107161 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103648 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154316 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ГПУ вызвала экс-нардепа А.Шепелева на допрос 25 апреля для ознакомления с делом

ГПУ вызвала экс-нардепа А.Шепелева на допрос 25 апреля для ознакомления с делом

Киев  •  УНН

 • 11042 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины вызвала официальной повесткой бывшего народного депутата Александра Шепелева на допрос 25 апреля для открытия материалов уголовного производства по подозрению в организации убийства и покушения на убийство, передает УНН со ссылкой на сайт ГПУ.

"Шепелев Александр Александрович ... вызывается 25 апреля в 9:00 в Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины ... для открытия подозреваемому стороной обвинения материалов уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК", - говорится в сообщении.

В повестке опубликованном на официальном сайте ГПУ, среди прочего отмечается, что когда подозреваемый не явится учитывая объявления его в международный розыск будет основанием для осуществления заочного следствия или специального судебного производства.

Стоит отметить, что прокуратура вызвала на допрос А.Шепелева и на 24 апреля на 9:00 для участия в проведении следственных действий.

Напомним, экс-нардеп Шепелев подозревается в хищении средств "Родовид банка" в особо крупных размерах, а также в покушении на убийство бывшего акционера банка Сергея Дядечко.

3 апреля 2015 Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче бывшего народного депутата Украины А.Шепелева.

В августе 2016 года на ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в выдаче бывшего народного депутата Александра Шепелева .

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