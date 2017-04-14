ГПУ вызвала экс-нардепа А.Шепелева на допрос 25 апреля для ознакомления с делом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины вызвала официальной повесткой бывшего народного депутата Александра Шепелева на допрос 25 апреля для открытия материалов уголовного производства по подозрению в организации убийства и покушения на убийство, передает УНН со ссылкой на сайт ГПУ.
"Шепелев Александр Александрович ... вызывается 25 апреля в 9:00 в Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины ... для открытия подозреваемому стороной обвинения материалов уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК", - говорится в сообщении.
В повестке опубликованном на официальном сайте ГПУ, среди прочего отмечается, что когда подозреваемый не явится учитывая объявления его в международный розыск будет основанием для осуществления заочного следствия или специального судебного производства.
Стоит отметить, что прокуратура вызвала на допрос А.Шепелева и на 24 апреля на 9:00 для участия в проведении следственных действий.
Напомним, экс-нардеп Шепелев подозревается в хищении средств "Родовид банка" в особо крупных размерах, а также в покушении на убийство бывшего акционера банка Сергея Дядечко.
3 апреля 2015 Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче бывшего народного депутата Украины А.Шепелева.
В августе 2016 года на ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в выдаче бывшего народного депутата Александра Шепелева .