ГПУ викликала екс-нардепа О.Шепелєва на допит 25 квітня для ознайомлення зі справою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України викликала офіційною повісткою колишнього народного депутата Олександра Шепелєва на допит 25 квітня для відкриття матеріалів кримінального провадження за підозрою в організації вбивства та замаху на вбивство, передає УНН з посиланням на сайт ГПУ.
“Шепелєв Олександр Олександрович ... викликається 25 квітня о 9 годині до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ... для відкриття підозрюваному стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ККУ”, — йдеться у повідомленні.
У повістці опублікованій на офіційному сайті ГПУ, серед іншого зазначається, що коли підозрюваний не з’явиться зважаючи на оголошення його у міжнародний розшук буде підставою для здійснення заочного слідства чи спеціального судового провадження.
Варто зазначити, що прокуратура викликала на допит О.Шепелєва і на 24 квітня на 9 годину для участі у проведенні слідчих дій.
Нагадаємо, екс-нардеп О.Шепелєв підозрюється у розкраданні коштів “Родовід банку” в особливо великих розмірах, а також у замаху на вбивство колишнього акціонера банку Сергія Дядечка.
3 квітня 2015 року Генеральна прокуратура України звернулася до Генпрокуратури РФ із запитом про видачу колишнього народного депутата України О.Шепелєва.
У серпні 2016 року у ГПУ повідомили, що Російська Федерація офіційно відмовила Україні у видачі колишнього народного депутат Олександра Шепелєва.