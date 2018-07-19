ГПУ: в Украине за полгода было совершено почти 4,5 тыс. умышленных убийств
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Украине в январе-июне 2018 года было совершено 4 тыс. 465 умышленных убийств, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
По информации прокуратуры, в январе-июне этого года было совершено 4 тыс. 465 умышленных убийств, из которых было зафиксировано 817 очевидных умышленных убийств.
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В то же время, о подозрении было сообщено за этот период в совершении этих особо тяжких преступлений 680 лицам, в суд направлено 356 обвинительных актов.
Как сообщал УНН, 5 июля в центре Киева в автомобиле застрелили сотрудника полиции.