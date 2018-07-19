ГПУ: в Україні за півроку було вчинено майже 4,5 тис. умисних убивств
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. В Україні протягом січня-червня 2018 року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили УНН у Генеральній прокуратурі України.
За інформацією прокуратури, у січні-червні цього року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, з яких було зафіксовано 817 очевидних умисних убивств.
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Водночас, про підозру було повідомлено за цей період у скоєнні цих особливо тяжких злочинів 680 особам, до суду направлено 356 обвинувальних актів.
Як повідомляв УНН, 5 липня у центрі Києва в автомобілі застрелили співробітника поліції.