ГПУ еще не подала апелляцию на освобождение Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины еще не подала апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева, которым не было удовлетворено представление об избрании экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили круглосуточный домашний арест и он был освобожден из-под стражи. Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Судом принято решение для предоставления 5-дневного срока для подачи апелляции. Над ней сейчас работают", - сказал А.Лысенко.
Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15 ч.2 ст.28 ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.