ГПУ ще не подала апеляцію на звільнення Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Генеральна прокуратури України ще не подала апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду Києва, яким не було задоволено подання про обрання екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі цілодобовий домашній арешт і було звільнено його з-під варти. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Судом прийнято рішення для надання 5-денного терміну для подання апеляції. Над нею зараз працюють”, — сказав А.Лисенко.
Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.