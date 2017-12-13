ГПУ ще не подала апеляцію на звільнення Саакашвілі

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Генеральна прокуратури України ще не подала апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду Києва, яким не було задоволено подання про обрання екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі цілодобовий домашній арешт і було звільнено його з-під варти. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.